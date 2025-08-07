Психосамотолог назвала постоянное ощущение счастья неестественным для человека

Эксперт отметила, что в современном социуме широко распространена концепция т.н. токсичной позитивности. Это «навязанный оптимизм», который препятствует адекватному переживанию спектра различных эмоций.

По словам Тур, радость и счастье представляет собой кратковременное эмоциональное состояние, и оно не может быть перманентным. Негативные эмоции тоже важны и естественны для человека, и их нельзя скрывать.

Эксперт отметила, что человек не может всё время автоматически «улыбаться, прощать, смеяться». «Радость и счастье — это состояния кратковременные, а их повторения делают нашу жизнь лучше. Постоянно ходить и улыбаться — это, как минимум, странно. У нас же и негативные эмоции есть тоже, их нельзя прятать в карманы», — подчеркнула психосоматолог.

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