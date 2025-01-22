Пульмонолог: курение вейпов, кроме лёгких, поражает и поджелудочную железу

Врач отметил, что вейпы опасны не только провокацией развития рака лёгких, но также токсины угнетающе действуют на поджелудочную железу, нервную систему. К тому же курение вейпа может привести к преддиабету из-за поступающих в организм при курении сахаров.

По словам врача, особенно это опасно из-за популярности вейпов среди детей и подростков. «Здоровье детей, которые растут сейчас, — это благополучие государства в будущем. Необходимо защитить их от влияния вредных веществ. Скрытая опасность вейпов в том, что детский организм ещё справляется, но последствием курения через несколько лет становятся такие "болезни вейперов", как поражение лёгких, поджелудочной железы, поражение органов нервной системы», — предупредил пульмонолог.

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