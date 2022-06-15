Пять причин, из-за которых у вас может начать болеть щитовидная железа

Врач подчеркнул, что на здоровье в целом и щитовидки в частности, влияют употребление фастфуда, голодание, недостаток прогулок на свежем воздухе, нездоровый сон, злоупотребление сладким.

Важно следить за здоровьем этого органа, потому что если работа щитовидки нарушается даже незначительно, это всерьёз отражается на физическом и психическом состоянии человека.

В связи с этим Кутушов посоветовал не голодать даже ради красивой фигуры — длительное отсутствие пищи разрушительно влияет она организм и на щитовидную железу. Организму важен белок, так как из него состоят гормоны и ферменты, поэтому дефицит белка недопустим. Также особо опасен для щитовидной железы дефицит йода, селена, цинка, железа и магния — основных минералов, участвующих в построении гормонов.

Таким же образом на щитовидную железу действует фастфуд. Лучше отказаться от полуфабрикатов, консервов, сахара и простых углеводов. Эти продукты могут привести к воспалению в организме.

По совету специалиста, нужно регулярно гулять на свежем воздухе.

Опасным для щитовидной железы является отсутствие нормального сна. По словам врача, в таком случае нарушается ось гипоталамус–гипофиз–щитовидная железа. Страдает центральный механизм, регулирующий работу органа.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.