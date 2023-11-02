Фитнес и здоровье
18:00, 02 ноября 2023
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Пьёте кофе каждый день? Если соблюдать дозировку, можно прожить дольше

Кофе защищает сердце и сосуды

Врач объяснила, что три чашки кофе в день могут продлить жизнь. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Татьяна Дорошенко рассказала, что для здоровых людей ежедневное употребление кофе полезно, так как является профилактикой сердечно-сосудистых болезней и помогает прожить дольше.

Пьёте кофе каждый день? Если соблюдать дозировку, можно прожить дольше

© Ferra.ru

Кофе — источник антиоксидантов, и умеренная дозировка способствует здоровью. Эксперт подчеркнула, что безопасная доза кофе в день — 400-500 миллиграмм, или три чашки.

Но кофе противопоказан молодым людям до 16 лет: детская нервная система восприимчива к кофеину и пользы от напитка не будет, скорее кофе спровоцирует стресс и нарушение сна.

Не стоит пить кофе и людям с диагностированными с болезнями ЖКТ, а также сердечно-сосудистыми болезнями, чтобы не вызвать инфаркт или инсульт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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