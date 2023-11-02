Пьёте кофе каждый день? Если соблюдать дозировку, можно прожить дольше

Кофе — источник антиоксидантов, и умеренная дозировка способствует здоровью. Эксперт подчеркнула, что безопасная доза кофе в день — 400-500 миллиграмм, или три чашки.

Но кофе противопоказан молодым людям до 16 лет: детская нервная система восприимчива к кофеину и пользы от напитка не будет, скорее кофе спровоцирует стресс и нарушение сна.

Не стоит пить кофе и людям с диагностированными с болезнями ЖКТ, а также сердечно-сосудистыми болезнями, чтобы не вызвать инфаркт или инсульт.

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