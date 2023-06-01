Работу мозгового барьера научились оценивать без томографии

Работу мозгового барьера научились оценивать без томографииСостояние ГЭБ определяется по ЭЭГ
Ученые из России разработали новый способ оценки состояния отделяющего ткани мозга от крови барьера по отслеживаемым через электроэнцефалограммы маркерам работы «сосудов-пылесосов».
Исследователи из Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского разработали технологию оценки состояния гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) мозга, основанную на отслеживании работы лимфатических сосудов по электроэнцефалограммам (ЭЭГ). Работа ученых опубликована в Computational and Structural Biotechnology Journal.
Между кровью и тканями мозга существует система в виде белковых комплексов и мембранных структур, которые строго контролируют, что проходит в мозг — гематоэнцефалический барьер. С нарушением его работы связан целый ряд заболеваний — сахарный диабет, артериальная гипертензия, болезни Альцгеймера и Паркинсона, депрессии, дефицит сна, опухоли мозга и его травмы.
Однако систем, оценивающих состояние ГЭБ, крайне мало. В основном используется технически сложная контрастная магнитно-резонансная томография. Российские исследователи решили найти экспресс-метода оценки состояния ГЭБ, который мог бы применяться без ограничений.
Им удалось выяснить, что на открытие ГЭБ немедленно реагируют лимфатические сосуды. Эти «сосуды-пылесосы» выведению жидкость и содержащиеся в ней продуктов жизнедеятельности и токсины из тканей головного мозга во время сна. Такая реакция объясняется необходимостью не допустить накопления излишней воды в мозге.
Оценить работу сосудов-пылесосов можно, поняли ученые, проведя нелинейный анализ ЭЭГ. Исследователям удалось доказать, что ЭЭГ-маркеры работы лимфатических сосудов могут быть применены для оценки состояния ГЭБ.
Новый метод может применяться без ограничений, недорог и не требует долгого обучения медперсонала, подчеркивают ученые. Что важно, его можно применять во время анестезии пациентов.