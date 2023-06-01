Рак в России научились определять по выдоху

Исследователи из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН и Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева разработали высокочувствительный газовый сенсор для диагностики ранних стадий рака легких. Результаты работы ученых опубликованы в международном журнале Biosensors.

Диагностика онкологических заболеваний с помощью магнитной томографии требует дорогостоящего оборудования и назначается, только когда признаки заболевания уже проявляются.

У больных людей на выходе происходит превышение нормальных концентраций газов. Их соотношение зависит от того, каким заболеванием страдает человек.

Российские ученые синтезировали тонкие наноструктурированные пленок из оксидов цинка и железа, которые обладают сенсорной чувствительностью к сверхнизким концентрациям диоксида азота — своеобразного маркера легочных заболеваний.

Подобрав экспериментальным способом оптимальное соотношение соединений и применив нестандартную методику нанесения пленок этих оксидов, исследователи получили компактный датчик, способный «чувствовать» примесь диоксида оксида азота в воздухе, даже если одна его молекула приходится на три миллиона «собратьев».

Технологию можно применять не только в биомедицине, отмечают ученые, но и для обнаружения концентраций диоксида азота ниже предельно допустимых в промышленности.