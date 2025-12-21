Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 декабря 2025, 22:30
1 мин.

Раскрыт секрет гурманов: как люди тренируют вкус

Это выяснили учёные из Университета Тохоку
Задумывались ли вы, почему гурманы улавливают тонкие нюансы вкуса, которые другие не замечают? Новое исследование показало, что эту способность можно развить.
В рамках нового исследования, которое проводилось под руководством профессора Сатору Эбихары и аспиранта Уидзина Парка, специалисты изучили, как люди различают и запоминают тонкие различия одного и того же вкусового качества. В этом эксперименте участвовали 40 здоровых взрослых.

Сначала учёные измерили порог вкусовой чувствительности каждого участника. Это самая низкая концентрация, при которой можно почувствовать сладость. После этого участникам несколько раз давали подсластители в концентрациях, немного ниже их индивидуальных порогов. Три дня подряд они пробовали образцы и должны были вспомнить, какое сладкое вещество (глюкозу, фруктозу, сахарозу, мальтозу или лактозу) они ощущали.

Всего за три дня тренировок у людей значительно улучшилась вкусовая чувствительность ко всем пяти сладким веществам. Это доказывает, что восприятие вкуса, как зрение или слух, пластично и может быть улучшено с помощью тренировок.

Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Chemical Senses.