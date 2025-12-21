Раскрыт секрет гурманов: как люди тренируют вкус

В рамках нового исследования, которое проводилось под руководством профессора Сатору Эбихары и аспиранта Уидзина Парка, специалисты изучили, как люди различают и запоминают тонкие различия одного и того же вкусового качества. В этом эксперименте участвовали 40 здоровых взрослых.

Сначала учёные измерили порог вкусовой чувствительности каждого участника. Это самая низкая концентрация, при которой можно почувствовать сладость. После этого участникам несколько раз давали подсластители в концентрациях, немного ниже их индивидуальных порогов. Три дня подряд они пробовали образцы и должны были вспомнить, какое сладкое вещество (глюкозу, фруктозу, сахарозу, мальтозу или лактозу) они ощущали.