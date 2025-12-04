Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 декабря 2025, 19:30
2 мин.

Раскрыта польза пения для здоровья человека

Об этом рассказала преподаватель университета
Задумывались ли вы, как влияет на наше здоровье пение? Многочисленные научные работы всё больше подтверждают его пользу.
Раскрыта польза пения для здоровья человека
© Ferra.ru

В течение 15 лет Элинор Харрисон, преподаватель кафедры исполнительских искусств (филиал факультета философии, нейробиологии и психологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе), работала профессиональной танцовщицей и певицей. После этого она решила перейти к изучению пользы танца для людей с болезнью Паркинсона.

По словам эксперта, люди изначально запрограммированы на пение и танцы и эволюционировали к этому. В каждой известной культуре есть свидетельства существования музыки, пения или песнопений. Древнейшие из обнаруженных музыкальных инструментов – это флейты из слоновой кости.

С физиологической точки зрения процесс пения способен укрепить лёгкие и диафрагму, а также увеличить количество кислорода в крови. Ещё занятия вокалом снижают частоту сердечных сокращений, кровяное давление, что защищает от болезней сердца.

Вокал укрепляет иммунную систему, поскольку занятия музыкой могут повысить уровень иммуноглобулина А - одного из главных антител организма, предотвращающего болезни. Также пение улучшает настроение и снижает стресс. Оно может восстановить баланс активности вегетативной нервной системы, стимулируя блуждающий нерв и улучшая способность организма реагировать на стресс. Нейровизуализационные исследования демонстрируют, что пение активирует мозговые волны, связанные с подавлением эгоцентричных и стрессовых мыслей.

Раскрыта польза пения для здоровья человека
© Ferra.ru

Массу преимуществ для здоровья приносит и пение вместе с другими. Оно улучшает настроение и общее самочувствие. При этом повышается уровень дофамина, серотонина и окситоцина, что способствует возникновению чувства социальной связи и привязанности.

Известно, что во время совместного пения у людей синхронизируется дыхание и сердечный ритм. Также улучшается вариабельность сердечного ритма, показатель адаптации организма к стрессу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.