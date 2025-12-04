Раскрыта польза пения для здоровья человека

В течение 15 лет Элинор Харрисон, преподаватель кафедры исполнительских искусств (филиал факультета философии, нейробиологии и психологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе), работала профессиональной танцовщицей и певицей. После этого она решила перейти к изучению пользы танца для людей с болезнью Паркинсона.

По словам эксперта, люди изначально запрограммированы на пение и танцы и эволюционировали к этому. В каждой известной культуре есть свидетельства существования музыки, пения или песнопений. Древнейшие из обнаруженных музыкальных инструментов – это флейты из слоновой кости.

С физиологической точки зрения процесс пения способен укрепить лёгкие и диафрагму, а также увеличить количество кислорода в крови. Ещё занятия вокалом снижают частоту сердечных сокращений, кровяное давление, что защищает от болезней сердца.

Вокал укрепляет иммунную систему, поскольку занятия музыкой могут повысить уровень иммуноглобулина А - одного из главных антител организма, предотвращающего болезни. Также пение улучшает настроение и снижает стресс. Оно может восстановить баланс активности вегетативной нервной системы, стимулируя блуждающий нерв и улучшая способность организма реагировать на стресс. Нейровизуализационные исследования демонстрируют, что пение активирует мозговые волны, связанные с подавлением эгоцентричных и стрессовых мыслей.