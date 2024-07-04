Раскрыты характеристики и цены титановых часов Galaxy Watch Ultra для Европы

Носимое устройство получит титановый корпус размером 47,4х47,1х12,1 мм и весом 60,5 грамма. 1,5" AMOLED-экран часов будет покрыт сапфировым стеклом. Модель можно будет приобрести в трёх цветах: Titanium Grey, Titanium Silver и Titanium White.

Работать часы будут на фирменном чипсете Samsung — Exynos W1000. Инсайдеры говорят, что это первый собственный 3-нм чипсет Samsung. Управляться флагманские часы будут операционной системой Wear OS 5.

Galaxy Watch Ultra получат степень водозащиты класса 10 ATM, что в 2 раза больше, чем у большинства смарт-часов.

Инсайдеры утверждают, что «умный» флагман будет продаваться во Франции за 699 евро, что дороже Galaxy Watch 6 Classic примерно на 250 евро.