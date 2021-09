Разработчик фитнес-браслетов будет судиться с Google и Apple из-за украденных патентов

Как пишет The Verge, в 2017 году стартап Fitbit, купленный впоследствии Google, вытеснил с рынка Jawbone Inc, которая в итоге объявила о банкротстве. Поэтому непонятно, кто именно подал иск, собственно Jawbone Inc или компания Jawbone Innovations LLC, заявившая интеллектуальные права на патенты банкрота, но нигде не опоминавшаяся как его преемник. Технологии, о которых идёт речь в исках, – активное шумоподавление в наушниках, смартфонах, смарт-часах и во всей технике, производимой Apple и Google. Как отмечается, Jawbone Inc разрабатывала эту технологию для Пентагона.

По информации источника, в исках сказано о том, что Apple должна отказаться от этой технологии в таких гаджетах, как Phone, iPad, AirPods Pro и продуктах HomePod, а Google – вообще от всех версий и вариантов планшетов, смартфонов, наушников и другой техники. Представители Google прокомментировали ситуацию и заявили, что оспорят эти жалобы и дадут истцам решительный отпор. В Apple ситуацию не прокомментировали.