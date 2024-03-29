Реабилитолог: долгое пребывание за рабочим столом может спровоцировать депрессию

Специалист отметила, что у людей, много работающих за компьютером и по этой причине ведущих сидячий образ жизни, сокращается количество митохондрий, отвечающих за выработку энергии — человек становится вялым. У малоподвижных людей наблюдается ослабление связок, мышц и сухожилий, из-за этого возрастает риск бытовых травм.

По словам Агаповой, такой образ жизни может привести к накапливанию жира, в том числе внутренними органами, возникновению воспалений и нейровосполению. Из-за этого угнетается нервная система, а в некоторых случаях может даже начаться депрессия.

Но этого можно избежать, если чередовать рабочую необходимость с физической активностью. «По возможности разнообразьте рабочий день прогулкой, ходьбой по дорожке, бегом, силовыми упражнениями, йогой или растяжкой. Так вы сохраните отличную форму, бодрость, энергичность, здоровье», — посоветовала Агапова.

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