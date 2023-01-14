Реаниматолог рассказал о признаках переохлаждения

Врач объяснил, что в условиях мороза дрожь, невнятная речь, медленное дыхание, слабый пульс, нарушение координации и появление ярко-красного цвета кожи — симптомы переохлаждения. Важно понимать, что если переохлаждение сильное, то в запущенной форме это состояние может привести к полному отказу сердца и дыхательной системы. Итог может быть летальным.

При этом дрожь — самое первое состояние, которые является признаком переохлаждения. Симбирцев отметил, что дрожь — «это автоматическая защита вашего тела от холода — попытка согреться».

Как правило, переохлаждение возникает при купании в ледяной воде или в силу чрезмерного пребывания на холоде. Чтобы не переохладиться, необходимо носить головной убор, избегать перенапряжения, носить свободную и многослойную одежду.

Также специалист объяснил, что делать при переохлаждении. По его словам, при умеренном переохлаждении достаточно пассивного внешнего согревания.