Редис назвали полезным для профилактики диабета

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Редис назвали полезным для профилактики диабетаБлагодаря множеству полезных веществ
Редис считается «суперпродуктом»: в нём содержится множество полезных веществ, которые как укрепляют общее состояние здоровья, так и защищают от развития диабета.
Как отмечается, в редисе много антиоксидантов: катехины, пирогаллол и ванилиновая кислота. К тому же в редисе высокий уровень витамина С, который важен для защиты организма от окислительного стресса и повреждения клеток.
Также специалисты говорят о том, что редис совершенствует механизм антиоксидантной защиты в организме и положительно влияет на уровень глюкозы, что делает его полезным для профилактики развития сахарного диабета. По мнению врачей, особую пользу для профилактики диабета несут глюкозинолат и изотиоцианат — химические соединения, содержащиеся в редисе.