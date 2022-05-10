Редис назвали полезным для профилактики диабета

Как отмечается, в редисе много антиоксидантов: катехины, пирогаллол и ванилиновая кислота. К тому же в редисе высокий уровень витамина С, который важен для защиты организма от окислительного стресса и повреждения клеток.

Также специалисты говорят о том, что редис совершенствует механизм антиоксидантной защиты в организме и положительно влияет на уровень глюкозы, что делает его полезным для профилактики развития сахарного диабета. По мнению врачей, особую пользу для профилактики диабета несут глюкозинолат и изотиоцианат — химические соединения, содержащиеся в редисе.