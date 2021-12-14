Резкие скачки артериального давления в течение дня назвали признаком начала болезни

Мясников рассказал, что у этого состояния есть свой термин — «неустойчивая лабильная гипертония». Обычно такое встречается в начале болезни, в то время, когда барорецепторы и рецепторы почек еще не приспособились к специфическому уровню давления, который бы воспринимался организмом как нормальный или ложнонормальный.

Врач предупредил, что нужно обращать внимание на давление человека в разных положениях, а именно в лежачем и сидячем. Так, к примеру, в лежачем положении давление может фиксироваться на отметке 220 на 120, в то время как стоя — 120 на 70. Как правило это встречается у людей, страдающих от варикозного расширения вен, пожилых людей и диабетиков.

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