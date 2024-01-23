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Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 января 2024, 20:41
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Робот-диагност будет измерять показатели здоровья пациентов в московской больнице

Promobot
В Боткинской больницы в Москве появился робот-диагност от компании Promobot, предназначенный для измерения показателей здоровья пациентов.
Робот-диагност будет измерять показатели здоровья пациентов в московской больнице

© Ferra.ru

Promobot может измерять первичные показатели здоровья человека, а также проводить скрининговый опрос пациента. Разработчики подчеркивают, что робот облегчает труд врачей, тем самым освобождая время для более сложных задач.

Олег Кивокурцев, сооснователь Promobot, отметил, что робот-диагност представляет собой важный шаг в развитии передовых технологий в медицине, обеспечивая более высокий уровень ухода и диагностики для всех пациентов.

Согласно разработчикам, робот может проводить измерения в любое время, обеспечивая постоянный мониторинг состояния пациентов. Его возможности распознавания и анализа данных также помогают предупреждать о возможных изменениях в, что важно в оказании медицинской помощи.

Робот-диагност будет измерять показатели здоровья пациентов в московской больнице
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Источник:СNews
Автор:Булат Кармак
Теги:
#здоровье
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#медицина
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#технологии
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#москва
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#робот
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