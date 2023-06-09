«Росатом» начал испытания высокоточного радиофармпрепарата

Входящее в состав «Росатома» объединение «Изотоп» начало доклинические исследования радиофармпрепарата на основе изотопа тория-227 и антител, предназначенного для лечения рака предстательной железы.

Радиоактивный изотоп тория-227 обладает высоким потенциалом для эффективного лечения злокачественных новообразований — в том числе метастазов костной ткани, зачастую возникающих при раке предстательной железы. Применение лекарств с его содержанием, отмечают в «Изотопе», позволяет значительно повысить выживаемость по сравнению с традиционной химиотерапией.

В новом радиофармпрепарате изотоп соединен с антителами, связанными с простат-специфическим мембранным антигеном — белком-маркером рака предстательной железы, уровень которого значительно повышается при развитии заболевания.

В ходе доклинических испытаний в Ульяновском государственном университете будет проверены проверена безопасность препарата для пациентов и его эффективность по отношению к опухолевым клеткам. Исследования продлятся до середины 2024 года.