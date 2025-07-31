Роскачество назвало бобовые очень полезным для сердца продуктом

Согласно экспертному мнению, бобовые содержат фолиевую кислоту, антиоксиданты и магний, оказывающие положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Наиболее полезным из бобовых продуктом Махова назвала чёрную фасоль.

Кроме того, эксперт отметила важность грецких орехов как источника нутриентов для поддержания здоровья сердца. Даже умеренное потребление грецкого ореха способствует снижению уровня холестерина и защите артерий от воспалительных процессов благодаря содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, фитостероидов и пищевых волокон.

Махова также рекомендует включение в рацион тофу, который является ценным источником полезных минералов, пищевых волокон и полиненасыщенных жирных кислот.

В этот перечень также входят авокадо, оливковое масло, семена чиа и льна. Указанные продукты способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт, за счёт уменьшения уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и повышения уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) — «плохого» и «хорошего» холестерина.

«Грамотно составленный растительный рацион — это не просто исключение некоторых продуктов из меню, а продуманный подход к питанию, подкреплённый научными исследованиями. Речь идёт о сознательном выборе в пользу тех продуктов, которые природа наделила всем необходимым для полноценной работы организма», — подчеркнула Махова.

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