«Роскосмос» начнет выпускать барокамеры для новорождённых

Входящий в «Роскосмос» Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева к началу 2024 года начнет производство предназначенных для новорожденных барокамер БЛКС-160. Она предназначена для лечения и реабилитации детей с первых часов их жизни.

В настоящий момент идет доработка барокамеры — подбираются безопасные и безаварийные способов поддержания температуры внутри работающего с чистым медицинским кислородом аппарата.

После лабораторных испытаний барокамера получит сертификат соответствия, уверены разработчики. По их словам, на аппараты существует высокий спрос.