Роспотребнадзор: коронавирус стал сезонной осенней инфекцией

Как отмечается, конец лета-начало осени — период подъёма заболеваемости респираторными вирусами. Отчасти это объясняется массовым возвращением людей из отпусков, у школьников и студентов заканчиваются каникулы.

За последнюю неделю в России заболеваемость коронавирусом увеличилась на 16,1%. «COVID-19 всё больше приобретает черты сезонной инфекции, когда в осенне-зимний период заболеваемость растёт, а летом снижается», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

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