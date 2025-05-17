Роспотребнадзор назвал фейком письма о распространении кишечных инфекций в России

На электронную почту организаций и частных пользователей начало приходить фальсифицированное письмо, якобы подписанное главой ведомства Анной Поповой. В сообщении говорится об обнаружении кишечной палочки на банках с газировкой в Красноярском крае как о якобы основании для профилактических мер, упомянутых в поддельном письме.

Роспотребнадзор подчёркивает недостоверность информации и советует общественности полагаться только на официальные источники для получения точных данных.

«В поддельном письме сообщается: "Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в связи с обнаружением бактерий группы кишечной палочки на алюминиевой таре с газированными напитками, на основании заключения лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае", с целью предотвращения распространения острых кишечных инфекций направляет рекомендации по профилактике острых кишечных инфекций и предлагает довести их до сведения руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности"», — предупреждает ведомство.