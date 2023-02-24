Фитнес и здоровье
21:15, 24 февраля 2023
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Роспотребнадзор назвал мясо главным мужским продуктом

За счёт необходимого организму белка

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщила, что главный пищевой продут для мужчин — мясо.

Роспотребнадзор назвал мясо главным мужским продуктом

Фото: Slowcookerclub.com

Для мужчин важно строго соблюдать повседневный режим питания. Есть нужно не реже трёх раз в день, но в меру — не переедать и не есть перед сном. Важно, чтобы питание было разнообразным.

При этом главный продукт для мужчины — мясо. Содержащийся в нём белок принципиально важен для строительства и поддержки организма. Потому что питание должно быть соразмерным энергетическим затратам.

Также белок можно получить из грибов, бобовых, яиц, орехов.

«Мясо же лучше готовить целым куском — отварить, запечь или потушить. Достаточно употреблять его три-четыре раза в неделю, мужчинам постарше — ещё реже», — рассказали в Роспотребнадзоре.

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