Роспотребнадзор назвал мясо главным мужским продуктом

Для мужчин важно строго соблюдать повседневный режим питания. Есть нужно не реже трёх раз в день, но в меру — не переедать и не есть перед сном. Важно, чтобы питание было разнообразным.

При этом главный продукт для мужчины — мясо. Содержащийся в нём белок принципиально важен для строительства и поддержки организма. Потому что питание должно быть соразмерным энергетическим затратам.

Также белок можно получить из грибов, бобовых, яиц, орехов.

«Мясо же лучше готовить целым куском — отварить, запечь или потушить. Достаточно употреблять его три-четыре раза в неделю, мужчинам постарше — ещё реже», — рассказали в Роспотребнадзоре.