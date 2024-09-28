Роспотребнадзор назвал условия для формирования коллективного иммунитета

Эксперт отметил, что охват вакцинированного от гриппа населения должен составить не менее 60%. И если эти цифры не достигаются, могут начаться определённые проблемы.

«Охват в целом должен быть не менее 60% всего населения, а групп риска — 75% — идеальная ситуация. Если мы не достигаем, то возникает определённая проблема», — объяснил Горелов.

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