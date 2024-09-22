Роспотребнадзор предупредил о новом штамме коронавируса

Опубликовано 22 сентября 2024, 01:061 мин.
Роспотребнадзор предупредил о новом штамме коронавирусаНовый подвариант быстро распространяется
Роспотребнадзор предупредил о быстром распространении нового подварианта штамма коронавируса «Омикрон» — XEC. Впервые случай заболевания этим подвариантом был зафиксирован в Италии.
Как сообщает ведомство, первый заболевший был зарегистрирован в мае, но информацию о вирусе в базу данных GISAID, отслеживающую варианты коронавируса SARS-CoV-2, добавили в сентябре.
Симптоматика XEC такая же, как и у других подвариантов омикрон-штамма: боль в горле, кашель, лихорадка, потеря обоняния и отсутствие аппетита, боли в теле, сильная усталость и слабость, головная боль, насморк.
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Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков