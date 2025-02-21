Роспотребнадзор предупредил о возможном росте заболеваемости гриппом

Общее число зарегистрированных случаев достигло 932 тысяч, причём в 49 регионах страны этот показатель превысил среднероссийский. В 30 регионах отмечен рост госпитализаций на 30% по сравнению с предыдущей неделей.

За последние четыре недели увеличилась доля вирусов гриппа, особенно вирусов гриппа A(H1N1) и B, а также негриппозных вирусов, таких как риновирусы и РС-вирусы. Кроме того, число случаев заболевания COVID-19 в России за тот же период снизилось на 8,3% и составило 6,5 тысячи, что стало шестой неделей подряд снижения заболеваемости коронавирусом.