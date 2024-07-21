Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях листериоза в России

Листериоз — опасная для жизни бактериальная инфекция человека и животных, вызываемая микроорганизмами рода Listeria, источником которой является плохо обработанное мясо. Все заболевшие в США говорили о том, что ели мясо.

Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, в России за счёт регулярных профилактических мер такие случаи единичны. В сообщении ведомства отмечается, что в 2023 году было исследовано около 120 тысяч проб мяса и продуктов переработки. По микробиологическим показателям специалисты выявили порядка 4% проб, несоответствующих гигиеническим нормативам. Чтобы не допустить риски осложнения эпидситуации, только по итогам 2023 года изъято из обращения более 84 тонн мяса и мясной продукции, из которых 60% — продовольственное сырьё.

«В Российской Федерации благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев - 0,07 на 100 тысяч населения», — сказано в сообщении.

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