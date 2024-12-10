Опубликовано 10 декабря 2024, 23:331 мин.
Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в России на 1,3%Привилось уже более 81 млн человек
Роспотребнадзор сообщил, что в России за прошедшую неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом стало известно по итогам селекторного совещания главы Роспотребнадзора Анны Поповой с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства.
Также сообщается, что с начала сезона в России от гриппа привились более 81 млн человек.
«За прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 1,3% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 759,5 тыс. случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 46 регионах страны. 17,7% заболеваемости приходится на Москву, Санкт-Петербург, а также Московскую область», — сообщила со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора агентство городских новостей «Москва».
Источник:Агентство городских новостей Москва
Автор:Андрей Кадуков
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