Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в России на 1,3%

Также сообщается, что с начала сезона в России от гриппа привились более 81 млн человек.

«За прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 1,3% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 759,5 тыс. случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 46 регионах страны. 17,7% заболеваемости приходится на Москву, Санкт-Петербург, а также Московскую область», — сообщила со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора агентство городских новостей «Москва».