Роспотребнадзор сообщил о взятии на контроль информации о новой болезни в Уганде

Опубликовано 19 декабря 2024, 00:401 мин.
Роспотребнадзор сообщил о взятии на контроль информации о новой болезни в УгандеБолезнь в основном касается женщин и девочек
Роспотребнадзор сообщил, что взял на контроль информацию о новой болезни в Уганде, вызывающей неконтролируемую дрожь.
Согласно информации службы, заболевание уже затронуло порядка 300 человек. В основном это женщины и девочки.
Роспотребнадзор сообщил, что находится с партнёрами из Уганды в постоянном контакте для подтверждения данных о вспышке заболевания. При этом информация о каждом подозрительном случае инфекции сразу поступает в Роспотребнадзор.
Источник:НСН
Автор:Андрей Кадуков
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