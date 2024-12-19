Роспотребнадзор сообщил о взятии на контроль информации о новой болезни в Уганде

Согласно информации службы, заболевание уже затронуло порядка 300 человек. В основном это женщины и девочки.

Роспотребнадзор сообщил, что находится с партнёрами из Уганды в постоянном контакте для подтверждения данных о вспышке заболевания. При этом информация о каждом подозрительном случае инфекции сразу поступает в Роспотребнадзор.