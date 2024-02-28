Роспотребнадзор: в России начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом

Опубликовано 28 февраля 2024, 23:50
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Роспотребнадзор: в России начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппомИ меньше стали болеть коронавирусом
Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом. Показатели снизилась на 18%.
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Сообщается, что на 8-й неделе 2024 года ведомство зарегистрировало 766 тысяч случаев заболеваний ОРВИ и гриппом — на 18% меньше, чем на предыдущей неделе. Снизился и уровнь заболеваемости коронавирусом — на 8,7% по сравнению с прошлой неделей.
Но в 44 регионах России заболеваемость стала выше среднего показателя заболеваемости по стране. И все необходимые профилактические мероприятия продолжаются.
«На восьмой неделе 2024 наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в некоторых регионах РФ, зарегистрировано свыше 766 тыс. заболевших, что на 18% ниже, чем на прошлой неделе», — сообщили в Роскомнадзоре.
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