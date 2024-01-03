Роспотребнадзор: в России за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

16:06, 03 января 2024
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Роспотребнадзор: в России за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппомНо сильно превышена в Москве и ещё двух регионах
Роспотребнадзор сообщил, что за последнюю неделю декабря в России на 14,3% снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Снижаются и показатели заболеваемостью коронавирусом.
Пресс-служба ведомства сообщила, что на 21% показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в трёх регионах: Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Это более 21% заболевших.
«На 52 неделе, с 25 по 31 декабря 2023 года в РФ зафиксировано снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 14,3% по сравнению с прошлой неделей. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 44 регионах», — заявили в Роспотребнадзоре.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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