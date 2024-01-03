Роспотребнадзор: в России за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Пресс-служба ведомства сообщила, что на 21% показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в трёх регионах: Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Это более 21% заболевших.

«На 52 неделе, с 25 по 31 декабря 2023 года в РФ зафиксировано снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 14,3% по сравнению с прошлой неделей. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 44 регионах», — заявили в Роспотребнадзоре.