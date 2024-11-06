Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 ноября 2024, 02:54
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Роспотребнадзор запустил «горячую линию» из-за завезённого из Турции вируса Коксаки

На линии можно рассказать о своём самочувствии
Радио НСН сообщило о запуске Роспотребнадзором «горячей линии» для обращений по поводу заболевания вирусом Коксаки.
Роспотребнадзор запустил «горячую линию» из-за завезённого из Турции вируса Коксаки
© Sam Moghadam Khamseh / Unsplash

Известно, что вирус завезён из Турции. Поэтому при обращении на «горячую линию» необходимо рассказать о периоде нахождения в Турции, местах отдыха, назвать дату возвращения в Россию, описать своё состояние здоровья на момент возвращения, дату ухудшения самочувствия, симптомы болезни.

К первым симптомам Коксаки относятся постоянная высокая температура, а также расстройство кишечника, включая рвоту.

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