Роспотребнадзор заявил о минимальном риске распространения оспы обезьян в России

Опубликовано 02 ноября 2024, 01:311 мин.
Роспотребнадзор заявил о минимальном риске распространения оспы обезьян в РоссииПостоянно ведётся контроль
По данным Роспотребнадзора, в России минимален риск распространения оспы обезьян (mpox), так как ведомство заблаговременно приняло все необходимые меры для выявления заболевания.
Для контроля осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль с использованием специализированной системы «Периметр» во всех пунктах пропуска.
К тому же в России была зарегистрирована вакцина четвёртого поколения для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций. Кроме того, Роспотребнадзор разработал тест-системы, позволяющие быстро обнаруживать вирус оспы обезьян, и такие тесты могут быть использованы вне лабораторий.
«Специалисты Роспотребнадзора в круглосуточном режиме мониторируют все риски санитарно-эпидемиологического характера», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Источник:Известия
Автор:Андрей Кадуков