Роспотребнадзор заявил о минимальном риске распространения оспы обезьян в России

Для контроля осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль с использованием специализированной системы «Периметр» во всех пунктах пропуска.

К тому же в России была зарегистрирована вакцина четвёртого поколения для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций. Кроме того, Роспотребнадзор разработал тест-системы, позволяющие быстро обнаруживать вирус оспы обезьян, и такие тесты могут быть использованы вне лабораторий.

«Специалисты Роспотребнадзора в круглосуточном режиме мониторируют все риски санитарно-эпидемиологического характера», — сказано в Telegram-канале ведомства.