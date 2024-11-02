Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 ноября 2024, 01:31
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Роспотребнадзор заявил о минимальном риске распространения оспы обезьян в России

Постоянно ведётся контроль
По данным Роспотребнадзора, в России минимален риск распространения оспы обезьян (mpox), так как ведомство заблаговременно приняло все необходимые меры для выявления заболевания.
Роспотребнадзор заявил о минимальном риске распространения оспы обезьян в России
© Federal Service for the Oversight of Consumer Protection and Welfare / Wikimedia Commons

Для контроля осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль с использованием специализированной системы «Периметр» во всех пунктах пропуска.

К тому же в России была зарегистрирована вакцина четвёртого поколения для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций. Кроме того, Роспотребнадзор разработал тест-системы, позволяющие быстро обнаруживать вирус оспы обезьян, и такие тесты могут быть использованы вне лабораторий.

«Специалисты Роспотребнадзора в круглосуточном режиме мониторируют все риски санитарно-эпидемиологического характера», — сказано в Telegram-канале ведомства.