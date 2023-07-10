Российская пленка с коктейлем вирусов эффективно обеззаразила ожог

Российская пленка с коктейлем вирусов эффективно обеззаразила ожогБактериофаги помоги там, где не справляются антибиотики
Разработанная учеными из России полиуретановая пленка с нанесенным на нее коктейлем из бактериофагов успешно очистила рану от патогенной микрофлоры.
Нанесение смеси из бактериофагов дало разработанной российскими исследователями пленки из синтетического материала на основе полиуретана способность эффективно обеззараживать тяжелые ожоги.
У ослабленных пациентов с обширными поверхностями ожогов бактерии могут вызывать воспаления и сепсис, что зачастую приводит к смерти. Кроме того, у некоторых бактерий в больнице выработалась устойчивость ко многим — а иногда и ко всем — антибиотикам, отмечает одна из создателей пленки, заведующая бактериологической лабораторией НИИ профилактической медицины клиники Приволжского исследовательского медицинского университета.
Помочь справиться с такими бактериями, по задумке ученых, призваны бактериофаги — вирусы, заражающие бактериальные клетки. Препараты на их основе целенаправленно уничтожают болезнетворные бактерии и иногда являются чуть ли не единственным средством борьбы с патогенами.
В ходе ряда экспериментов медики показали, доказали, что полиуретановая пленка хорошо впитывает нанесенный на нее коктейль и обеспечивает длительную жизнеспособность бактериофагов. Таким образом, пленка помогает уничтожать вредоносную микрофлору в ране даже от полностью невосприимчивых к антибиотикам бактерий.