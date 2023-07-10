Российская пленка с коктейлем вирусов эффективно обеззаразила ожог

Нанесение смеси из бактериофагов дало разработанной российскими исследователями пленки из синтетического материала на основе полиуретана способность эффективно обеззараживать тяжелые ожоги.

У ослабленных пациентов с обширными поверхностями ожогов бактерии могут вызывать воспаления и сепсис, что зачастую приводит к смерти. Кроме того, у некоторых бактерий в больнице выработалась устойчивость ко многим — а иногда и ко всем — антибиотикам, отмечает одна из создателей пленки, заведующая бактериологической лабораторией НИИ профилактической медицины клиники Приволжского исследовательского медицинского университета.

Помочь справиться с такими бактериями, по задумке ученых, призваны бактериофаги — вирусы, заражающие бактериальные клетки. Препараты на их основе целенаправленно уничтожают болезнетворные бактерии и иногда являются чуть ли не единственным средством борьбы с патогенами.

В ходе ряда экспериментов медики показали, доказали, что полиуретановая пленка хорошо впитывает нанесенный на нее коктейль и обеспечивает длительную жизнеспособность бактериофагов. Таким образом, пленка помогает уничтожать вредоносную микрофлору в ране даже от полностью невосприимчивых к антибиотикам бактерий.