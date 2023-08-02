Российские диетологи назвали сыроедение вредным для здоровья

Для того, чтобы без вреда придерживаться сыроедения, необходимо обращать внимание на особенности своего организма, заявила диетолог Ирина Писарева.

По словам врача, сыроеды уверены, что при термической обработке продукты теряют полезные свойства. В частности, они едят в сыром виде яйца, говядину, рыбу, бобовые.

Кому-то такой стиль питания может подойти, и человек сможет продержаться на такой системе довольно долго. А кто-то не сможет выдержать и несколько месяцев, считает Писарева.

Специалист указывает, что часто в сырых продуктах могут содержаться патогенные микроорганизмы, которые погибают только при термической обработке. По ее словам, сыроедение вредит женской половой системе, а сырые фрукты и овощи в большом количестве очень негативно влияют на зубы.

При этом употребление в пищу необработанных яиц и бобовых может привести к сильному отравлению, а долгое сыроедение в целом — к дефициту белка. Сыроедение может привести и к заболеваниям желудочно-кишечного тракта из-за большого количества грубых волокон и отсутствия жиров, рассказывает клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич.

Из-за сильного дефицита калорий спустя какое-то время организм начнет разрушать свои мышцы и ткани на потребление необходимых ему веществ, отмечает она. У долго придерживающихся сыроедения людей почти нет мышечной массы, становятся хрупкими кости, случаются частые переломы из-за недостаточного количества кальция, рассказывает Писарева. От такой диеты может остановиться сердце из-за нехватки минералов, витаминов и энергии, подчеркивает Ивашкевич.

При этом сами сыроеды чувствуют себя максимально комфортно и не считают себя больными. Это, по словам психолога, происходит из-за нарушения работы мозга: люди не осознают, что истощают себя.

Ранее стало известно о смерти в возрасте 39 лет придерживавшейся сыроедения блогера Жанны Самсоновой (Zhanna D'Art).