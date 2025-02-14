Российские эксперты спрогнозировали наступление сезона аллергии на месяц раньше

Опубликовано 14 февраля 2025, 00:411 мин.
Российские эксперты спрогнозировали наступление сезона аллергии на месяц раньшеИз-за слишком тёплой зимы
Телеканал «Известия» сообщил, что сезон аллергии придёт в Россию раньше обычного — примерно на месяц. Об этом говорят врачи.
Сообщается, что причина заключается в аномально тёплой зиме. В некоторых регионах страны, в частности в Московском, уже сейчас фиксируют пыльцу ольхи. На северо-западе страны обнаружена пыльца орешника.
При этом эксперты считают, что пыльцу в Россию занесло из Европы. А из-за тёплой зимы цветение берёзы может начаться в первые дни марта.