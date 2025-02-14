Российские эксперты спрогнозировали наступление сезона аллергии на месяц раньше

Сообщается, что причина заключается в аномально тёплой зиме. В некоторых регионах страны, в частности в Московском, уже сейчас фиксируют пыльцу ольхи. На северо-западе страны обнаружена пыльца орешника.

При этом эксперты считают, что пыльцу в Россию занесло из Европы. А из-за тёплой зимы цветение берёзы может начаться в первые дни марта.