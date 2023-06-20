Российские химики выявили основу для новых антибиотиков

Химики из Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского и Уральского федерального университета показали, что синтезированное ими соединение на основе наночастиц аспарагината хитозана может стать основой целого ряда новых лекарств, в том числе антибиотиков. Результаты опубликованы в журнале Microbiology.

Хитозан — производное природного полимера хитина, обладающее антибактериальным, противовирусным и противогрибковым, а в некоторых условиях ещё и иммуностимулирующим и противовоспалительным действиями.

Российские исследователи с помощью нового метода синтезировали аспарагинат хитозана — производное хитозана и L-аспарагиновой кислоты. Им удалось показать, что наночастицы соединения вызывали массовую гибель стафилококка, кишечной палочки и других бактерий.

Аспаргинат хитозана полностью совместим с кровью и тканями человека. Более того, биотестирование показало, что новое соединение может в несколько раз ускорять рост клеток соединительной ткани.

По мнению ученых, синтезированное ими вещество найдет широкое применение при создании принципиально новых видов лекарств и вакцин.