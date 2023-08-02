Российские медики напечатали барабанную перепонку

Исследователи из Сеченовского университета научились печатать на 3D-биопринтере барабанную перепонку.

В ее основе ранее разработанные биочернила, содержащие биосовместимый гидрогель и клеточные сфероиды, рассказывает одна из разработчиков новой технологии, младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Полина Бикмулина. Ученые напечатали конструкты на биобумаге — коллагеновых матрицах.

Новая технология сильно упростит процесс оказания помощи людям с пробитой барабанной перепонкой, отметил директор Клиники болезней уха, горла и носа УКБ №1 Сеченовского университета Валерий Свистушкин. Благодаря ей операция пройдет в разы быстрее обычной — за 40 минут — а слух вернется в течение месяца.

Специалисты уже провели эксперимент с напечатанными барабанными перепонками на шиншиллах — их перепонка очень похожа на человеческую. В планах исследователей – провести клинические исследования и перейти к лечению людей.