Российские медики напечатали барабанную перепонку

Российские медики напечатали барабанную перепонкуПока лишь шиншилле
Напечатанная барабанная перепонка позволит восстановить слух человека за месяц, уверяют специалисты из Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.
Исследователи из Сеченовского университета научились печатать на 3D-биопринтере барабанную перепонку.
В ее основе ранее разработанные биочернила, содержащие биосовместимый гидрогель и клеточные сфероиды, рассказывает одна из разработчиков новой технологии, младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Полина Бикмулина. Ученые напечатали конструкты на биобумаге — коллагеновых матрицах.
Новая технология сильно упростит процесс оказания помощи людям с пробитой барабанной перепонкой, отметил директор Клиники болезней уха, горла и носа УКБ №1 Сеченовского университета Валерий Свистушкин. Благодаря ей операция пройдет в разы быстрее обычной — за 40 минут — а слух вернется в течение месяца.
Специалисты уже провели эксперимент с напечатанными барабанными перепонками на шиншиллах — их перепонка очень похожа на человеческую. В планах исследователей – провести клинические исследования и перейти к лечению людей.