Российские медики нашли способ отбора спермы наилучшего качества

Ученые из России предложили метод, позволяющий отбирать для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) наиболее качественные и жизнеспособные сперматозоиды. Статья исследователей опубликована в журнале Biochemical and Biophysical Research Communications.

Образцы спермы 20 здоровых добровольцев проанализировали с помощью флуоресцентной микроскопии с временным разрешением (FLIM), позволяющей получать информацию о состоянии клеток, не используя контрастные вещества. Этот метод основан на анализе флуоресцентного отклика молекул флавинмононуклеотида (ФАД), которые участвуют во многих метаболических процессах, включая «починку» ДНК.

У сперматозоидов с поврежденной ДНК или нарушенным энергетическим обменом закономерно должны наблюдаться изменения метаболизма ФАД, отмечает одна из авторов исследования, младший научный сотрудник лаборатории клинической биофотоники Сеченовского университета Елена Никонова. По ее словам, недавние исследования показали его связь с функциональным состоянием сперматозоидов. Мутации, приводящие к изменению регулирования ФАД, также ответственны за мужскую плодовитость, уточнила она.

Полученные предварительные данные говорят о том, что FLIM не влияет на жизнеспособность сперматозоидов, а также позволяет исключить клетки с поврежденной ДНК.