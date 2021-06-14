Российские медики призвали скорее вакцинироваться, пока COVID-19 не мутировал в новые формы

Для большей безопасности в будущем, прививаться, по словам академика, лучше группами контактов. То есть, сразу с теми людьми, с которыми вы чаще всего общаетесь. Так шансы заразиться сводятся к минимуму и в долгосрочной перспективе.

Кстати, для поиска места, где можно добровольно вакцинироваться, Яндекс добавил в свои карты специализированный слой, который поможет найти нужный пункт, будь это больница, поликлиника или мобильная точка.

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