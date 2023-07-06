Российские медики рассказали о возникающих после коронавируса психических расстройствах

У более чем 50% переболевших COVID-19 после излечения наблюдается нарушение когнитивных функций, заявили в Сеченовском университете.

Перенесшие COVID-19 нередко жалуются на «мозговой туман»: нарушения концентрации внимания, забывчивость, трудности с подбором слов. Исследование показало, что более 50% студентов пятого курса Сеченовского университета в первые три месяца после выздоровления жаловались на трудности с концентрацией внимания и запоминанием пройденного материала. При этом вылечить эти проблемы удалось довольно эффективно: четвертой неделе терапии существенное улучшение отмечали более 50% пациентов, а к восьмой — более 90% обратившихся за помощью.

Кроме того, ученые обнаружили, что депрессия и тревога после коронавируса могут развиваться у людей, ранее никогда не страдавших психическими расстройствами. Пика расстройства достигали через три месяца после восстановления.

Многие из обращавшихся к психиатрам пациенты не осознавали наличие у себя клинической депрессии, отмечает одна из исследователей, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Марина Кинкулькина. Они жаловались на упадок сил, повышенную утомляемость, нарушенный ночной сон, снижение трудоспособности, утрату интереса к прежней деятельности.