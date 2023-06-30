Российские стоматологи разработали протез челюсти нового поколения

Специалисты из Рязанского государственного медицинского университета разработали и запатентовали протез нового поколения для реабилитации пациентов с дефектами верхней челюсти.

Элементы из кобальто-хромового сплава обеспечивают новому челюстному протезу надежную фиксацию. За свет высокоточного зеркального отображения особенностей конкретного дефекта пациента протез плотно прилегает. Это ускоряет адаптацию к нему пациента.

По мнению руководителя научной группы, доцента кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии РязГМУ Ольги Гуйтер, разработка подходит пациентам, которые пережили операции после омертвения кости и огнестрельных ранений. Таким людям трудно адаптироваться из-за того, что их речь зачастую трудно разобрать даже близким. Протез позволяет нормализовать глотание и речь, а также восстанавливает симметрию лица, отметила Гуйтер.