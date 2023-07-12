Российские ученые нашли способ предотвратить преждевременную слепоту

Исследователи из России показали, что вырабатываемый тутовым шелкопрядом белок замедляет развитие возрастной слепоты. Работа ученых опубликованы в журнале Antioxidants.

По мере старения в тканях накапливается желто-коричневый пигмент липофусцин, который под действием света образует вредящие клеткам свободные радикалы. В клетках зрительного пигментного эпителия этот процесс приводит, в частности, к возрастной макулодистрофии — одной из основных причин слепоты у пожилых людей.

Замедлить образование свободных радикалов помогают антиоксиданты каротиноидной группы — пигменты лютеин и зеаксантин. Однако доставить их к крайне чувствительным клеткам эпителия сетчатки — трудная задача.

В качестве носителя российские ученые выбрали белок BmCBP, вырабатываемый в организме тутового шелкопряда. В своем эксперименте с его помощью они доставили зеаксантин в культуру клеток пигментного эпителия сетчатки с добавленными гранулами липофусцина.

Данные флуоресцентной микроскопии с временным разрешением — метода, позволяющего получить информацию о клетке без применения контрастных веществ — показали, что белку удалось выполнить эту задачу. Доставка антиоксидантов привела сократила время свечения липофусцина при окислении под действием света.

Более того, BmCBP сам замедлил образование свободных радикалов, сократив таким образом окислительный стресс примерно на 35%, подчеркнул один из исследователей, завлабораторией физико-химии биомембран биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Евгений Максимов.