Российские ученые обнаружили вероятную причину ослабления мышц и старения

Исследователи из БФУ имени И. Канта показали, что некоторые участки генома митохондрий имеют повышенный риск мутаций из-за особенностей строения.

Один из признаков старения — нарушение работы митохондрий, энергетических станции клеток. Дефицит клеточной энергии ведет к ослаблению мышц и старению мозга.

Российские ученые проанализировали данные о более чем 1300 делециях — выпадениях фрагментов ДНК, одном из самых распространённых типах мутаций. Выяснилось, что они концентрируются в определенном участке, где митохондриальная ДНК слипается.

Форма митохондриальной ДНК напоминает символ бесконечности. В зонах контактов между двумя ее участками кислоты синтез может останавливаться. Один из исследователей, профессор БФУ им. И. Канта Константин Попадьин, сравнивает мтДНК со спущенной велосипедной камеры, которое склеивает двусторонний скотч — повторы.

Они приводят к тому, что у дочерних клеток этих областей в геноме не оказывается — происходит ведущая к развитию процессов старения делеция.

По мнению ученых анализ риска делеций поможет предсказывать индивидуальный риск заболеваний, связанных с развитием нейродегенерации и старческой мышечной атрофии.