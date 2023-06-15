Российские ученые подобрали «ключи» к защите палочки Коха

С помощью модели внешней мембраны палочки Коха исследователи из ННГУ им. Н.И. Лобачевского и МГУ им. М.В. Ломоносова сумели подобрать семь белков-мишеней для атаки на возбудителя туберкулеза. Работа ученых опубликована в журнале Molecules.

Устойчивость туберкулезной палочки к антибиотикам обусловлена многослойной оболочкой из миколовых кислот — длинных цепочек атомов углерода, водорода и кислорода. Чем более они развёрнуты, тем сильнее бактерия защищена. Построенная исследователями модель клеточной системы насчитывает до 300 тысяч атомов. Ученые могут наблюдать поведение бактерии с точностью до полутора микросекунд.

С помощью модели выявлены семь белков-мишеней, которые можно атаковать без вреда для человека. Специалисты ищут соединения, которые будут блокировать одновременно несколько из них, тем самым мешая палочке Коха защититься от лекарства.

Разработанная исследователями нейросеть анализирует шансы антибиотиков преодолеть мембрану микобактерии — подходящие вещества должны обладать определенной структурой, размером и растворимостью. На модели тестируется более 430 тысяч соединений, самые перспективные из которых будут тестировать уже в лабораторных условиях.