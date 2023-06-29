Российские ученые предложили лечить рак с помощью угольной золы

Исследователи из Института химии и химической технологии Красноярского научного центра СО РАН разработали микросферы из летучих зол, которые могут применяться в радиационной терапии рака печени. Посвященные разработке работы ученых опубликованы в «Журнале Сибирского федерального университета» и в Materials.

В настоящее время все более популярна доставка излучающих радиацию нуклидов с помощью введения микросфер, содержащих препарат, в сосуды, питающие опухоль. Однако применяемые сейчас микросферы на основе иттрия-90 имеют высокую стоимость.

Красноярские ученые получили из образующихся при сжигании угля летучих зол алюмосиликатные микросферы с изотопом лютеция-176. Их низкая токсичность и цена делает возможным применение в биохимии и медицине. Эти материалы можно будет использовать в качестве предшественника микроисточника бета-излучения для проведения брахитерапии — лечения рака печени за счет радиоактивного облучения.

Для включения лютеция-176 в материал исследователи предложили оригинальную методику, при которой тот концентрируется за счет ионного обмена, а затем под воздействием температуры внедряется в микросферы. Радиоактивными последние становятся после облучения в ядерном реакторе непосредственно перед проведением радиотерапии.

Для оценки токсичности материала специалисты в ходе ряда экспериментов определили скорость выщелачивания лютеция в имитирующем состав крови растворе хлорида натрия. Скорость выхода лютеция из микросфер была низкой, что говорит о безопасности полученных материалов для использования в медицине.

Изотоп располагается в глубоких слоях оболочки микросфер и, соответственно, отсутствует его прямой контакт с живыми тканями, объясняет одна из исследователей, научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН Екатерина Кутихина.