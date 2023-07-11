Российские ученые предложили определять дозу препарата для химиотерапии с помощью квантовых точек

Исследователи из Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) разработали метод быстрой и точной оценки концентрации митоксантрона — применяемого для химиотерапии онкологических заболеваний препарата — с помощью квантовых точек. Работа ученых опубликована в журнале Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.

Сегодня для определения концентрации препаратов в организме используют методы, требующие серьезной предварительной подготовки образцов и крайне дорогостоящего оборудования. Разработка простого метода определения митоксантрона сегодня особенно актуальна, так как существующие подходы ограничены рядом особенностей молекулы препарата, подчеркивает одна из исследователей, научный сотрудник Института химии СГУ Дарья Цюпка.

В разработанном саратовскими учеными методе используются квантовые точки — полупроводниковые нанокристаллы, цвет излучения которых регулируется с большой точностью. Для их создания специалисты СГУ использовали метод высокотемпературного органического синтеза.

По словам еще одной исследовательницы, Екатерины Мордовиной, команде ученых удалось показать, что они меняют яркость свечения при контакте с митоксантроном, причем интенсивность изменения зависит от концентрации препарата. Свечение квантовых точек зависит только от электростатического взаимодействия препарата с их поверхностью, пояснила Цюпка.

При этом концентрация вещества определяется на уровне нанограмм, что сопоставимо с наиболее распространенными сегодня аналогами. При этом применение разработки позволит в десятки раз снизить затраты на терапию. Кроме того, подчеркивают исследователи, их метод ориентирован на отечественное оборудование, работу на котором может освоить сотрудник базовых лабораторий медицинских учреждений.