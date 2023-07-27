Российские ученые разработали портативный медицинский озонатор

Исследователи из Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта разработали портативный озонатор циклического типа.

Как правило, при озонировании септических ран на конечность пациента надевается пластиковый мешок, в который нагнетается озонированный воздух. После окончания процесса воздух выходит по дополнительной трубке для утилизации озона, что требует использование реактиваторов озона и мощной системы вентиляции. Из-за избыточного давления в мешке утечки опасного газа — и его попадание в дыхательные пути пациентов и медиков — неизбежны.

При использовании прибора российских ученых утечка озона исключена. Контур озонирования и подачи в накладную камеру воздуха замкнут и герметичен, а для более надёжного прилегания камеры к коже пациента в нем создаётся небольшое отрицательное давление, которое также способствует более быстрому заживлению ран, поясняет один из разработчиков, заведующий лабораторией оптических излучений НТП «Фабрика» БФУ Дмитрий Шитц. Таким образом можно озонировать раны не только на конечностях, но и на плоских поверхностях — животе, спине, бедрах.

Вместо плазмохимической реакции озон в приборе получают оптическим методом, похожим на то, как он образуется в атмосфере Земли. Молекулы кислорода поглощают ультрафиолет с длиной волны в 172 нанометра. Энергии кванта — более восьми электронвольт — достаточно для распада молекулы О 2 и образования молекулы озона О 3 . Получившаяся концентрация озона — 62 миллиграмма на литр — в два раза больше, чем при традиционном методе.

В ходе испытаний прибора ученые с помощью циклического озонатора были обработаны патогенные тест-штаммы кишечной и сенной палочек, а также ряда грибков. Благодаря окислительной способности подаваемого озона колонии патогенных культур полностью уничтожались за три минуты обработки, рассказал заведующий лабораторией микробиологии и биотехнологий БФУ им. И. Канта Станислав Сухих.

После ряда испытаний начнется этап доработки прототипа озонатора до производственного образца и его сертификация.