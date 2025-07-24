Российские ученые создали экспресс-тест на сибирскую язву

Разработкой занимались специалисты противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора. Работа велась в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны», направленного на повышение готовности к биологическим угрозам.

Новый тест способен обнаружить возбудителя инфекции даже при его крайне низкой концентрации. Это особенно важно, если пациент уже начал приём антибиотиков, что обычно снижает точность традиционной диагностики.

Разработка позволяет установить наличие заболевания в 1,5 раза быстрее по сравнению с существующими методами. Такая оперативность может играть ключевую роль в ограничении распространения инфекции и своевременном начале лечения.

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