Российские учёные нашли способ помочь людям с протезами дистанционно

Российские учёные нашли способ помочь людям с протезами дистанционноДля этого разработали специальную систему
Медики создали программу дистанционной поддержки людей с протезами. Она обеспечит их необходимой информацией и поможет узнать их состояние
Российские учёные из Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), разработали удобную платформу для реабилитации после замены коленного или тазобедренного сустава. Теперь пациенты смогут самостоятельно выполнять необходимые упражнения дома, а врачи будут контролировать процесс удалённо через видео.
Часто после выписки из больницы пациенты теряют навыки, полученные в ходе реабилитации. Платформа от ПИМУ решает эту проблему, позволяя продолжить процесс восстановления дома с помощью видеоуроков и материалов, предоставленных на платформе.
Видеотека платформы содержит более 500 роликов с физическими упражнениями, а также тесты и опросники для оценки результатов. Врачи могут добавлять дополнительные упражнения и материалы в индивидуальную программу реабилитации каждого пациента. Это помогает поддерживать достигнутые результаты и адаптировать лечение под особенности каждого человека.
На данный момент к платформе уже присоединились первые десять пациентов, которые перенесли операцию по замене суставов в Университетской клинике ПИМУ. Исследователи продолжат отслеживать процесс и редактировать видеотеку, чтобы улучшить реабилитацию. Это позволит оптимизировать лечение и снизить нагрузку на систему здравоохранения.