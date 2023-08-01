Российские учёные нашли способ помочь людям с протезами дистанционно

Российские учёные из Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), разработали удобную платформу для реабилитации после замены коленного или тазобедренного сустава. Теперь пациенты смогут самостоятельно выполнять необходимые упражнения дома, а врачи будут контролировать процесс удалённо через видео.

Часто после выписки из больницы пациенты теряют навыки, полученные в ходе реабилитации. Платформа от ПИМУ решает эту проблему, позволяя продолжить процесс восстановления дома с помощью видеоуроков и материалов, предоставленных на платформе.

Видеотека платформы содержит более 500 роликов с физическими упражнениями, а также тесты и опросники для оценки результатов. Врачи могут добавлять дополнительные упражнения и материалы в индивидуальную программу реабилитации каждого пациента. Это помогает поддерживать достигнутые результаты и адаптировать лечение под особенности каждого человека.

На данный момент к платформе уже присоединились первые десять пациентов, которые перенесли операцию по замене суставов в Университетской клинике ПИМУ. Исследователи продолжат отслеживать процесс и редактировать видеотеку, чтобы улучшить реабилитацию. Это позволит оптимизировать лечение и снизить нагрузку на систему здравоохранения.