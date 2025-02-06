Российские учёные объяснили зависимость людей от фастфуда

По словам Баньковской, фастфуд содержит усилители вкуса, которые вызывают удовольствие и привыкание. Эксперт также объясняет зависимость от фастфуда тем, что когда человек «съедает вкусную и калорийную еду, выделяется нейромедиатор дофамин, который формирует ощущение удовольствия, счастья». Выработке дофамина способствует сочетание сладкого и жирного, чего в фастфуде очень много. «Когда мозг снова захочет получить много удовольствия, он вспомнит источник положительных эмоций. При постоянном получении счастья от конкретных продуктов возникает пищевая зависимость», — отметила Баньковская.

Социально и психологически фастфуд, как ни странно, — это подтверждение социального стандарта, «показатель уровня материального достатка и социальных притязаний», считает Кощеев.

«Если я могу позволить себе проводить время в ресторане быстрого питания с друзьями, семьёй, ходить туда в обеденный перерыв или заказывать еду на ужин, значит, я ничем не хуже остальных людей. Этот факт в моих собственных глазах и в глазах окружающих делает меня "обычным, нормальным" человеком, частью общества», — подчеркнул эксперт.

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