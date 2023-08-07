Российские учёные убедились, что даже две сигареты в день наносят вред здоровью

Исследователи из Института автоматики и процессов управления (ИАПУ) ДВО РАН придумали способ проверки состояния эндотелия, тонкого слоя внутренней поверхности сосудов. Они выявили, что всего за 12 часов курение хотя бы одной сигареты может негативно повлиять на эндотелий и здоровье в целом.

Эндотелий — это как выстилка сосудов, которая важна для нормального кровообращения и поддержания давления. Учёные создали новый метод, чтобы проверить его состояние. Этот метод сравнивает реакцию эндотелия на нагревание. Прошлые методы были либо недостаточно чувствительными, либо причиняли боль пациентам. Но новый способ решает эти проблемы.

Используя новый метод, исследователи выявили, что всего за 12 часов курение одной сигареты может ухудшить состояние эндотелия. Он теряет свои функции, что отражается на здоровье человека. Научная команда смогла записать и анализировать колебания кровотока в определённых диапазонах, что помогло понять, что у курящих людей эндотелий работает на 40% хуже, чем у некурящих.

Эти результаты могут быть полезны для оценки различных рисков, таких как гипертония, сахарный диабет, высокий холестерин и ожирение. Это может ускорить диагностику болезней и назначение лечения. Особый интерес в этом методе проявляют нейрохирурги, так как он может помочь при операциях на головном мозге.